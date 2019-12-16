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Trabzonspor 3 puan peşinde

Trabzonspor 3 puan peşinde
Trabzonspor 3 puan peşinde

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR 0-0 Y. DENİZLİSPOR

Canlı Anlatım

7' Sörloth'un kullandığı frikikte kaleci Stachkowiak topu yumruklayarak uzaklaştırdı

6' Yusuf Sarı sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Denizlispor savunması topu uzaklaştırdı

1' Maç Başladı

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Karşılaşmanın 11'leri

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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