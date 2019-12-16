Trabzonspor 3 puan peşinde

TRABZONSPOR 0-0 Y. DENİZLİSPOR
Canlı Anlatım
7' Sörloth'un kullandığı frikikte kaleci Stachkowiak topu yumruklayarak uzaklaştırdı
6' Yusuf Sarı sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Denizlispor savunması topu uzaklaştırdı
1' Maç Başladı
-----------
Karşılaşmanın 11'leri
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek