Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı !

22. dakikada Onazi'nin hatalı pasını kapan Jahovic topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
34. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı fual atışında ceza sahası içindeki Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
44. dakikada Onazi, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.
49. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yerden ortasında arka taraftaki Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
58. dakikada Amir Hadzıahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada aldığı pasla birlikte ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
72. dakikada Ferhat Öztorun'un Abdulkadir Ömür'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Kalkavan, kararını değiştirmedi ve penaltı atışının kullanılmasını istedi.
76. dakikada penaltı atışını kullanan Hugo Rodallega, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
77. dakikada Abdulkadir Ömür topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kale sahası içine doğru gönderdiği bölgede ise Ekuban, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0
89. dakikada Onazi orta sahadan kaptığı topla birlikte kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içinde vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı (Ekuban dk. 69), Nkawaema (Hosseini dk. 87 ?), Abdulkadir Ömür (Amiri dk. 85 ?), Rodallega
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi,Olcay, Batuhan Artaslan, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat (Fofana dk. 82 ?), Jansson (Yatabare dk. 82 ?), Jertovic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziaahmetovic, Traore (Milosevic dk. 71), Jahovic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan Findıklı, Moke, Opanasenko, Filipovic, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Rodallega (dk. 76 pen.), Ekuban (dk. 77), Onazi (dk. 89) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Uğur Demirok, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Atiker Konyaspor), Yusuf Yazıcı, Rodallega (Trabzonspor)
Gökmen Şahin