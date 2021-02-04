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Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı
Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar 

14. dakikada Nwakaeme'nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

17. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo'nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme'nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Djaniny'in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

52. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Cenk'te kaldı.

61. dakikada Yukatel Denizlispor savunmasının çıkaramadığı topu önünde bulan Bakasetas düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

77. dakikada Sagal'in sol taraftan ortasında kale sahası sağ çaprazında topu vuran Tiağo Lopez'in vuruşunda kale çizgi yakın yerden Berat topu çıkardı.

90. dakikada Trabzonspor ceza sahası içine gönderilen topta Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Berat Özdemir (Hosseini dk. 90 ?) Lewis Baker, Bakasetas (Flavıo dk. 79), Eukaban (Yunus Mallı dk. 78), Nwakaeme, (Yusuf Sarı dk. 90 ?) Djaniny (Afobe dk. 88 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hakan Yeşil, Sefa Kınalı, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yukatel Denizlispor: Cenk, Tiağo Lopez, Kubilay, Mustafa Yumlu, Sakıb (Hasan Ayaroğlu dk. 71), Murawski, Sagal, Recep Niyaz (Diskerud dk. 45+2 ?), Bakalorz (Dossevi dk. 71), Mesanovic (Ahmed Yasin dk. 63), Rodallega

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol, Özer Özdemir

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Bakasetas (dk. 61) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sagal, Recep Niyaz, Diskerud (Yukatel Denizlispor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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