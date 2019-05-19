Trabzonspor, 8 sezon sonra 3 büyüklere karşı bir ilke imza attı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra 3 büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman yönetiminde gösterdi. Bordo-mavililer söz konusu sezonda sahasında oynadığı maçlarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0 ve Galatasaray'ı 2-0'la geçmişti. Bu sezon ise evinde Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da 2-1 yenerek 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Güneş'in ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hocası Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan teknik adamlar arasında bu başarıyı gösteren tek isim oldu. 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş'ten sonra 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra da Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaledze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman teknik direktörlük görevlerini üstlendi.

3 büyüklere karşı en çok puanı topladı

Trabzonspor, Süper Lig'de 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililer Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak son yılların en çok puanını topladı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 2010-11 sezonunda 15 puan elde ederken, bu sezon ise 11 puan toplamayı başardı.

Trabzonspor, 3 büyüklere karşı 2011-2012'de 5, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te 2, 2014-2015'te 8, 2015-2016'da 3, 2016-2017'de 7, 2017-2018 sezonunda da 6 puan aldı. Karadeniz temsilcisi, bu sezon evinde rakipleri karşısında oynadığı maçlarda sahadan galibiyetle ayrılırken, deplasmanda ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Gökmen Şahin