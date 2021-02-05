Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Denizlispor'u, yeni transferi Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirveye doğru yükselişini sürdürdü. Sezona Eddie Newton yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayarak başlayan Karadeniz ekibi ilk 8. haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer aldı. Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte tarihi bir çıkışa imza atan Trabzonspor, küme hattından zirveye doğru emin adımlarla ilerleyerek 23. hafta sonunda 39 puanla 4. sırada yer aldı. Lig lideri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a, Beşiktaş ve Galatasaray ile 6'ya indirdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kendini buldu

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza attı. Söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzesine getiren Karadeniz ekibi Süper Lig'de ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamayı başardı. Maç başına 2.25 puan ortalaması elde eden Abdullah Avcı, bu sonuçlarla bordo-mavili takımı ligin zirvesine doğru bir yolculuğa çıkardı.

Küme hattından zirveye doğru

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 4 Şubat'taki Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte geçen 75 günlük sürede puanını 39'a yükseltti. Süper Lig'in 8. haftasında 17. sırada yer alan Trabzonspor, 23. hafta sonunda 13 basamak yükselerek 4.'lüğe yükseldi.

Trabzonspor, Avcı sonrası en çok puan toplayan ikinci takım oldu

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 14 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı'nın göreve başladığı 9. haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. İlk 8 haftalık bölümde lider Fenerbahçe'nin 17, Galatasaray'ın 16 ve Beşiktaş'ın 10 puanı bulunuyordu. Trabzonspor ise 6 puanda kalmıştı. Avcı, 22 Kasım Pazar günü bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk resmi maç olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte geçen söz konusu süreçte 33 puan toplarken, Beşiktaş 35, Fenerbahçe 31 ve Galatasaray 29 puan topladı.

Gökmen Şahin

