Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı üstün

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor yarın sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Seriyi 35 maça çıkarmayı hedefliyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Evinde 34 maçtır yenilmeyen Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Avcı, İstanbul takımlarına karşı üstün

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Ümraniyespor, takımlarıyla oynadığı maçlarda genel olarak başarılı bir performans sergiledi.

Avcı, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 28 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

İstanbul takımlarına karşı evinde 2 yenilgi aldı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile toplam 13 maç oynarken bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Avcı, söz konusu yenilgileri ise 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye 1-0 ve Galatasaray'a karşı 2-0'lık sonuçlarla aldı. Bordo-mavililer deplasmanda ise Başakşehir'e 3-1 ve Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu.

Gökmen Şahin



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