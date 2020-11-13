Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür ve milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Moral ve motivasyonu arttırıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 8. haftada 6 puan toplayarak liderin 11 puan gerisinde kalan takımını tekrar yarışın içine sokabilecek mücadele gücünü ortaya çıkarabilme adına moral ve motivasyonu arttırıcı çalışmalara ağırlık veriyor. Bireysel yetenekleri takım ruhuyla buluşturmak için zaman zaman antrenmanları neşeli hale getiren deneyimli teknik adam isteklerini yerine getiremeyen oyuncularıyla ise konuşarak sorunu gidermeye çalışıyor.

Takım savunması

Bordo-mavililerin yeni teknik patronu Abdullah Avcı, 10 gol atıp kalesinde 15 gol gören takımında bu sorunu gidermenin formülleri üzerinde duruyor. Orta saha ile defans arasındaki kopukluğu gidermenin yollarını arayan tecrübeli teknik adam yaşadıkları sorunun takım savunmasıyla ilgili olduğunu vurguluyor.

Gökmen Şahin