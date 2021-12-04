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Trabzonspor- Adana Demirspor Canlı Anlatım

Trabzonspor- Adana Demirspor Canlı Anlatım
Trabzonspor- Adana Demirspor Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında - Adana Demirspor'u ağırlıyor.

TRABZONSPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR

CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan'ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme'nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita'nin vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Balotelli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason'un kale sahasına indirdiği topa Balotelli'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Alex Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar le, Vitor Hugo, Denswill, Berat Özdemir, Hamsik, Siopis, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius (Koita dk. 13)

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Bakasetas, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Benjamin Stambouli, Yunus Akgün, Birkir Bjarnason, Akintola, Balotelli

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tayyip Talha, Semih Güler, Kaan Kanak, Assombalonga, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarık Çamdal, Vargas Martin, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Nwakaeme (dk. 26) (Trabzonspor)

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İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor : Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor : Muriç, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli

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