Trabzonspor- Adana Demirspor Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1-0 A.DEMİRSPOR
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22' Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Bruno Peres'e yaptığı müdahalenin ardından VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü.
16' Trabzonspor rakip yarı sahada alan daraltarak Adana Demirsporlu oyuncuların rahat pas yapmasını engellemek istiyor.
12' KAÇTI! Adana Demirspor beraberlik şansından yararlanamadı. Rakip ceza sahasında sol çaprazda buluşan Belhanda, dar açıdan vuruşunu denedi. Top kale direğine paralel dışarı çıktı.
8' GOL! Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ceza yayında topla buluşan Yusuf, şık hareketler ile 3 savunma oyuncusundan sıyrılıp kaleci Ertaç'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
2' Maçta ilk tehlike Adana Demirspor'dan geldi. Savunma arkasına atılan topla sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Akbaba, direkt kaleyi yokladı. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesi ile top yandan dışarı çıktı.
1' Trabzon'da ilk düdük geldi ve maç başladı.
Adana Demirspor'un ilk 11'i: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre, Belhanda, Akintola
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Gomez
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