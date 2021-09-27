Trabzonspor Alanyaspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 1:1 ALANYASPOR
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
5' Sol kanatta kullanılan taç atışında topu alan Cornelius ceza sahasına girdi. Cornelius pasını ceza sahasının sağında bekleyen Djaniny'ye aktardı. Djaniny, ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.
7' Djaniny, sağ taraftan ceza sahasına ortaladı. Hiç kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taca çıktı.
9' TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI! Djaniny ceza yayının üstünden kale yokladı. Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Bakasetas gelişene vurdu. Bakasetas'ın vuruşunda kaleci, topu son anda kornere çeldi.
12' Trabzonspor maça üstünlüğünü koymuş durumda. Tüm Trabzonsporlu futbolcular Alanyaspor yarı sahasında.
16' Cornelius'un pasında Hamsik sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
18' Emre Akbaba, Davidson'un pasında ceza sahasının dışında topla buluştu. Emre'nin ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta top Uğurcan'da kaldı.
27' Hüseyin, Davidson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Hüseyin Türkmen
30' AZ FARKLA! Davidson ceza sahasının dışının sağ çaprazından kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.
Sarı Kart
33' Davidson'la ceza sahasında verkaça giren Emre'nin vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.
36' GOL! Diedhiou attı.Gol - Famara Diédhiou
39' Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortada top doğrudan Serkan'ın kucağına gitti.
42' GOL! Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içince iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Andreas Cornelius
45' Karşılaşmada ilk yarı hakemin düdüğü ile sona erdi
46'Karşılaşmada ikinic yarı başladı
53' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Sol kanattan ceza sahasına giren Emre pasını içeri aktardı. Ön direkte Efecan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
--------------
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius
ALANYASPOR: Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou