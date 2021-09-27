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Trabzonspor Alanyaspor Maç Anlatımı

Trabzonspor Alanyaspor Maç Anlatımı
Trabzonspor Alanyaspor Maç Anlatımı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR 1:1 ALANYASPOR

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

5' Sol kanatta kullanılan taç atışında topu alan Cornelius ceza sahasına girdi. Cornelius pasını ceza sahasının sağında bekleyen Djaniny'ye aktardı. Djaniny, ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

7' Djaniny, sağ taraftan ceza sahasına ortaladı. Hiç kimsenin dokunamadığı top sol kanattan taca çıktı.

9' TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI! Djaniny ceza yayının üstünden kale yokladı. Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Bakasetas gelişene vurdu. Bakasetas'ın vuruşunda kaleci, topu son anda kornere çeldi.

12' Trabzonspor maça üstünlüğünü koymuş durumda. Tüm Trabzonsporlu futbolcular Alanyaspor yarı sahasında.

16' Cornelius'un pasında Hamsik sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

18' Emre Akbaba, Davidson'un pasında ceza sahasının dışında topla buluştu. Emre'nin ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta top Uğurcan'da kaldı.

27' Hüseyin, Davidson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Hüseyin Türkmen

30' AZ FARKLA! Davidson ceza sahasının dışının sağ çaprazından kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.
Sarı Kart 

33' Davidson'la ceza sahasında verkaça giren Emre'nin vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.

36' GOL! Diedhiou attı.Gol - Famara Diédhiou

39' Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortada top doğrudan Serkan'ın kucağına gitti.

42' GOL! Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içince iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Andreas Cornelius

45' Karşılaşmada ilk yarı hakemin düdüğü ile sona erdi

46'Karşılaşmada ikinic yarı başladı

53' ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI! Sol kanattan ceza sahasına giren Emre pasını içeri aktardı. Ön direkte Efecan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

ALANYASPOR: Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
 

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