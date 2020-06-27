Trabzonspor Ankaragücü Canlı Anlatım

TRABZONSPOR:1 ANKARAGÜCÜ:0

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Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' Trabzonspor'da da Abdülkadir Ömür sarı kart gördü.

45' Ankaragücü'de Scarione de sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

41' Ankaragücü'de Sedat Ağçay sarı kart gördü

39' Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Parmak kenara geldi, Bilal Başacıkoğlu oyunda.Abdulkadir Parmak - Bilal Basacikoglu

Sarı Kart 36' Ortadaki topa müdahale etmek isteyen Ante Kulusic ve Abdülkadir Parmak, sert bir şekilde çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ankaragücü stoperi Ante Kulusic sarı kart gördü.Sarı Kart - Ante Kulusic

34' Scarione'nin kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı

Sarı Kart 31' Ankaragücü'nde Pazdan, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Orgill'in kafayla indirdiği topu Lobzhanidze bekletmeden Scarione'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Scarione'nin vuruşunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi.

19' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın ortasına iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

14' Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

10' Geride kalan 10 dakikalık dilimde Trabzonspor maçın hakimi durumunda...

6' Ankaragücü hızlı atağında Gerson Rodrigues, pasını Pinto'ya doğru aktarmak istedi. Araya giren Novak tehlikeyi önledi.

3'GOOOLL!! Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golüyle maçta öne geçiyor. Filip Novak'ın sol kanattan kullandığı uzun taç ataşında ceza alanı içinde seken topu Abdulkadir Parmak kafayla Alexander Sörloth'a çıkarıyor. Alexander Sörloth, sol ayağıyla top yere inmeden çok sert vuruyor ve topu filelerle buluşturuyor

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.