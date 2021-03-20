Trabzonspor Ankaragücü Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 3-1 ANKARAGÜCÜ
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
6' Sağ kanattan Djaniny'nin ortasında Ekuban'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.
7' Sağ kanattan içeri giren Djinany'nin vuruşunda kaleciden seken topu kale önünde Ekuban ağlara gönderdi.Gol - Caleb Ekuban
23' Nwakaeme'nin uzun pasında kaleciyle kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban, topu ayağından fazla açınca top kaleci Friedrich'te kaldı.
4' Endri Cekici'nin ceza sahası dışından şutunda ceza sahası içinde topla buluşan Geraldo, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
25' İbrahim Akdağ penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.Gol - Ibrahim Akdag
28' Sol kanattan gelen ortada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Djaniny topu Ekuban'a aktardı. Ekuban'ın dönerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Caleb Ekuban
29' Savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Djaniny, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.Gol - Djaniny
37' Ankaragücü'nde kaleci Friedrich sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kaleye Korcan Çelikay geçti.
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Cekici, Paintsil, Geraldo, Saba, Borven