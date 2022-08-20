Trabzonspor Antalya'da hezimete uğradı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fredy'ın sağ kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Wright'ın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta gitti.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'in penaltı noktasına kestiği ortada Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

14. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bakesatas'ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

39. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Wright meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Djaniny'nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

60. dakikada Bartra'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

61. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

66. dakikada Larsson'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Trezeguet'in pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Bardhi'nin şutu ağlara gitti. 2-2

81. dakikada savunmanın hatasında topla ilerleyip ceza alanına giren Wright, pasını penaltı noktası üzerindeki Gökdeniz Bayrakdar'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

90+5. dakikada Abdülkadir'in ceza alanına ortasında Trezeguet'in kafasını kaleci parmaklarının ucuyla çelerken meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Ghacha'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 4-2

90+7. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wright, savunma oyuncularını oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti. 5-2



Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando, Fredy (Gökdeniz Bayrakdar dk. 79), Ndao (Ghacha dk. 53), Larsson (Cemali Sertel dk. 79), Luiz Adriano (Hakan Özmert dk. 68), Wrightx

Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Amar, Admir Mehmedi, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman

Teknik Sorumlu: Alfons Groenendıjk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil (Siopis dk. 68), Hugo (Bartra dk. 46), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Bardhi dk. 43), Dorukhan (Kouassi dk. 87 ?), Bakasetas (Abdülkadir Ömür dk. 43), Djaniniy, Trezeguet, Cornelius

Yedekler: Muhammet Tepe, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen ve 90+7), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 81 ve 90+6) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 46 ve 73 (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Larsson (FT Antalyaspor), Doğucan Hasppolat, Denswil (Trabzonspor)

İsa Akar - Ahmet Serdar Eser

