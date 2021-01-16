Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 1 puanı uzatmalarda kurtardı

Maçtan dakikalar
11. dakikada Ekuba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şut Ersan Gülüm'ün eline çarptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada penaltıda topun başına geçen Ekuban'ın sağ tarafa yerden vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
25. dakikada çalımlarla ilerleyen Fredy'nin sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde arka direkte iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ilerleyen Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Ersan Gülüm, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı bırakıldı.
49. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sert şutu Antalyasporlu defans oyuncusu Naldo'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
67. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğini yanından az farkla auta gitti.
90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içinde Afobe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Adis Jahovic dk. 83 ?), Amilton (Doğukan Sinik dk. 70), Orgill (Erhan Albayrak dk. 37)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Sidney Sam, Mevlüthan Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Peraira dk. 64), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Benik Afobe dk. 70), Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 70) Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Flavio
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Amilton (dk. 25 ) (Antalyaspor) Benik Afobe (dk. 90+6) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Ersan Gülüm (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fredy, Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Peraira (Trabzonspor)
Cafer Eser - Suat Metin