Trabzonspor Antalyaspor Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 2-2 ANTALYASPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3' GOL! Cornelius, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Djaniny'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Abdülkadir, topu yerden içeri çevirdi. Kale önünde Cornelius'un vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Andreas Cornelius
10' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
Pozisyon 15' Djaniny sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Naldo kafayla uzaklaştırdı.
16' Sağ kanattan son çizgiye inen Visca ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.
28' Doğukan'a faul yapan Visca sarı kart gördü.Sarı Kart - Edin Visca
30' Luiz Adriano'nun pasında ceza sahasına giren Haji Wright karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ı geçerek topu ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Haji Wright
38' Sol kanattan topa hareketlenen Cornelius içeri ortalamak istedi. Savunmaya çaprpan top kornere gitti.
45' Haji Wright'ın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta Dorukhan'a çarpan top, Uğurcan'da kaldı.
45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı
49' Abdülkadir'in ceza yayının üstünden yaptığı vuruşta top, kaleciden döndü. Dönen topa Visca ceza sahasının sağından vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahalesiyle top kornere gitti.
52' GOL! Ndao, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Ghacha sol kanattan içeri girip topu kale önüne çevirdi. Ndao yaptığı vuruşta topu boş ağlara gönderdi.Gol - Alassane Ndao
55' Ndao ceza sahasında Siopis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
56' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fredy yaptığı vuruşta Uğurcan'ı geçemedi.Kaçan Penaltı - Fredy
62' Ghacha sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda top, Uğurcan'da kaldı.
62' GOL! Dorukhan, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Abdülkadir'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasında giren Dorukhan, dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Dorukhan Toköz
68' Güray orta sahaya yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Top doğrudan Uğurcan'a gitti.
71' Fredy sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Haji Wright istediği vuruşu yapamadan savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
76' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Veysel'in kafa vuruşunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
79' Ceza sahasının sağında topla buluşan Adriano'nun sert şutunda top, Uğurcan'da kaldı.
80' GOL! Haji Wright, Antalyaspor'a 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Haji Wright
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İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright