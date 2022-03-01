Trabzonspor - Antalyaspor Maçı Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1 - 0 ANTALYASPOR

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.

12' GOL! Visca, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Orta sahadan hızlı çıkan Visca'nın pasında ceza sahasını sağında topla buluşan Djaniny hiç beklemeden topu tekrar Visca'ya aktardı. Visca'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Edin Visca

25' Djaniny sol kanattan içeri kesti. Kouassi'ye çarpan topa Visca vurdu. Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa sol çaprazdan Siopis gelişine vurdu. Siopis'in vuruşunda da top kaleciden döndü. Daha sonrasında ofsayt bayrağı da kalktı.

31' Fredy'ye faul yapan Berat, sarı kart gördü.Sarı Kart - Berat Özdemir

33' Bakasetas, skoru 2-0 yaptı. Puchacz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciden döndü. Dönen topa vuruşunu yapan Bakasetas, topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Anastasios Bakasetas

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MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yunus, Djaniny, Kouassi, Koita.

ANTALYASPOR: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Fernando, Fredy, Ndao, Mehmedi, Luiz Adriano.

STAT: Medical Park

HAKEM: Atilla Karaoğlan