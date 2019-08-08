Trabzonspor Avrupa sınavında

SPARTA PRAG 1-0 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

18' Caleb Ekuban'ın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıkıyor.

16' Golde asisti yapan isim Guelor Kanga oluyor.

16' GOL! Sparta Prag, Costa Nhamoinesu'nun golüyle öne geçiyor. Guelor Kanga'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Costa Nhamoinesu, altıpas içinde Uğurcan Çakır'dan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

14' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Guelor Kanga geçiyor. Guelor Kanga, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top barajdan geri dönüyor.

13' Hüseyin Türkmen'in Benjamin Tetteh'e yapmış olduğu faul sonrasında Sparta Prag, ceza alanı bir adım gerisinden sol çaprazdan serbest vuruş kazanıyor.

9' Sparta Prag'ın sol kanattan kullandığı üst üste köşe vuruşlarında temsilcimiz tehlikeyi savuşturuyor.

7'Sol kanattan gelişen Sparta Prag atağında Benjamin Tetteh'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Martin Hasek, Uğurcan Çakır'dan önce altıpasın solundan pasını Michal Travnik'e çıkarıyor. Michal Travnik, müsait pozisyonda şutunu çekiyor ancak top üst direkten geri dönüyor. Bordo-mavili ekibimiz büyük bir tehlike atlatıyor.

5' Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Jose Sosa ile Abdülkadir Ömür geçiyor. Jose Sosa, direk kaleyi düşünüyor ancak top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

4' Jose Sosa'nın sağ kanattan ortasında Sparta Prag savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

1' Srdjan Plavsic'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

1' Hakem Jose Luis Munuera Montero'nun düdüğüyle bordo-mavili ekibimizin vuruşuyla karşılaşma başlıyor.