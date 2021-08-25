Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılan Trabzonspor, Norveç'in Molde takımını elemişti. İlk maçta rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, rövanş maçında ise normal süresi 1-1 beraberlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucunda 4-3 kazandı ve bir üst tura çıkarak Roma'nın rakibi olmuştu. Sahasında rakibiyle oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, yarın Roma'da tur için avantajlı skoru arayacak.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi yeni düzenlenmeye başlanan UEFA Konfederasyon Lig'inde ise 3 karşılaşmada mücadele etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 138 maçta 51 galibiyet, 35 beraberlik aldı, 52 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 182 kez havalandırırken kalesinde ise 194 gol gördü.

Gökmen Şahin