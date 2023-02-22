Trabzonspor, Avrupa'da 149. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Trabzonspor yarın Saint Jakob-Park Stadyumu'nda TSİ 23.00'de Basel ile mücadele edecek. Karşılaşmayı İspanya'dan Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yapacak.

Bordo-mavililer Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 148 maçı geride bıraktı

Trabzonspor, Avrupa'da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez gol havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavililer ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 maç oynadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. müsabaka

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına deplasmanda çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

Basel ile 4. kez

Trabzonspor ile Basel, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez rakip oldu. İki takım ilk olarak 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Gökmen Şahin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.