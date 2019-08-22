Trabzonspor Avrupa'da avantaj peşinde

AEK ATİNA 1-0 TRABZONSPOR
Canlı Anlatım
13' Gole yaklaştık! Ceza alanı solunda topu alan Abdülkadir Ömür'ün yerden ortasında top kale sahasında Sörloth'un önünden geçti.
12' AEK'in cezası sebebiyle maç seyircisiz oynanıyor
11' Livaja'nın pasında Oliviera'nın sağ çaprazdan şutunda Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.
6' Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci golü önledi.
5' Sol kanattan gelişen AEK hücumunda ceza sahasında topla buluşan Livaja sol ayağıyla bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
4' GOL! AEK, Marko Livaja'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.
3' Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin arka direkte indirdiği topu kaleci aldı.
1' Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Abdulkadir Parmak'a sert müdahalede bulunan Marko Livaja, sarı kart görüyor.
1'Maç başladı
İşte İlk 11'ler
AEK : Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Novak, Abdülkadir, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.