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Trabzonspor Avrupa'da avantaj peşinde

Trabzonspor Avrupa'da avantaj peşinde
Trabzonspor Avrupa'da avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor play-off turunda Yunan ekibi AEK ile deplasmanda karşılaşıyor.

AEK ATİNA 1-0 TRABZONSPOR

Canlı Anlatım

13' Gole yaklaştık! Ceza alanı solunda topu alan Abdülkadir Ömür'ün yerden ortasında top kale sahasında Sörloth'un önünden geçti.

12' AEK'in cezası sebebiyle maç seyircisiz oynanıyor

11' Livaja'nın pasında Oliviera'nın sağ çaprazdan şutunda Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

6' Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci golü önledi.

5' Sol kanattan gelişen AEK hücumunda ceza sahasında topla buluşan Livaja sol ayağıyla bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.
 

4' GOL! AEK, Marko Livaja'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

3' Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin arka direkte indirdiği topu kaleci aldı.

1' Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Abdulkadir Parmak'a sert müdahalede bulunan Marko Livaja, sarı kart görüyor.

1'Maç başladı

İşte İlk 11'ler

AEK : Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao, Simoes, Verde, Livaja, Mantalos, Oliveira.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Pereira, Novak, Abdülkadir, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

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