Trabzonspor Başakşehir Canlı İzle | TS BŞK ilk 11'ler | TS Başakşehir saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 5. haftasında 5 puanla 12. sırada bulunan Trabzonspor, 1 puanla sonuncu sırada bulunan Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Trabzonspor Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında düdük çalacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, ligde ilk kez bordo-mavililerin maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un sahasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Hakem kararlarıyla ilgili TFF yetkililerine serzenişlerde bulunan bordo-mavili camianın gözü Bahattin Şimşek'in vereceği kararlarda olacak.

Hakem Bahattin Şimşek, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor maçında görev yapacak. Şimşek, eçtiğimiz sezon bordo-mavililerin deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakalarda VAR koltuğuna oturmuştu. Üst Klasman Hakemi, Başakşehir'in ise ligde bir maçında düdük çaldı. Bahattin Şimşek, 2018-19 sezonunda Başakşehir ile Alanyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

Başarılı hakem, bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev almıştı.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, evinde oynayacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo'nun da lisansı çıktı.

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Zorbay Küçük

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR'ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'e, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.

Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 12 maçta atılan 18 golün 9'una doğrudan katkı yapmayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve henüz gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, tablonun son sırasında bulunuyor. İstanbul temsilcisi, Trabzon'a mutlak galibiyet parolasıyla giderek hem 3 puanla tanışmak hem de Şampiyonlar Ligi müsabakaları öncesi moral depolamak istiyor. Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Chadli, Boli, Deniz Türüç, Guiliano ile Ravil Tagir'i kadrosuna katan ancak bu isimlerden bazılarını sakatlıklarından dolayı kullanamayan Başakşehir'e milli ara da sakatların iyileşme süreci ve takımın kaynaşması adına önemli bir katkı sundu.

Bünyesinde yıldız futbolcuları barındıran turuncu-lacivertli ekibin, bordo-mavililer karşısındaki en büyük kozu ise Edin Visca olacak.

18 golün yarısında imzası var

Her sezon olduğu gibi transfer döneminde yine adı birçok takımla anılan ancak yoluna Başakşehir'de devam etmeye karar vererek 2025 yılına kadar yeni sözleşmeye imza atan Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor. Bosna-Hersekli oyuncunun, M.Başakşehir'in Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana Trabzonspor'a karşı oynanan 12 maçta atılan 18 golün yarısında imzası var. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte bordo-mavili ağlara 5 gol bırakırken, 4 de gol pası verdi.

Edin Visca, Trabzonspor'a ilk golünü 2014-2015 sezonunun 3. haftasında 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Aynı sezonun ikinci yarısında Trabzon ekibinin 3-2 galip geldiği karşılaşmada Visca, takımına 1 golle katkı sağlamıştı.

2016-2017'nin 15. haftasında Başakşehir, rakibini evinde 1-0 mağlup etmiş ve galibiyeti getiren tek gol de Bosna-Hersekli'den gelmişti.

2018-2019 sezonunda ikinci devrenin ilk maçında turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 ile geçerken, Visca da 1 golle ön plana çıkmıştı. Edin Visca, bordo-mavili ağlara son golünü geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 2-2 sona eren karşılaşmada attı.

Tecrübeli oyuncunun 1'er asist yaptığı Trabzonspor maçları ise şöyle:

2019-2020 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0

2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2017-2018 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2