Trabzonspor-Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR
Maçtan Dakikalar
1 Hakemin ilk düdüğüyle maç başladı
GOL | Trabzonspor 1-0 Başakşehir, 21' Bakasetas
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez.
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.
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