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Trabzonspor-Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor-Başakşehir Maçı Canlı Anlatım
Trabzonspor-Başakşehir Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

1 Hakemin ilk düdüğüyle maç başladı

GOL | Trabzonspor 1-0 Başakşehir, 21' Bakasetas
 

 

 

 

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gómez.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka. 

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