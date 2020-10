Trabzonspor Başakşehir Özet İzle | TS Başakşehir Maç Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. Müsabaka konuk ekip Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR 0-2 BAŞAKŞEHİR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2'Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç'ün ortasında Edgar Ie ön direkte topu karşılayıp kafa vuruşuyla uzaklaştırıyor.

2'Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç'ün ortasında Edgar Ie ön direkte topu karşılayıp kafa vuruşuyla uzaklaştırıyor.

7'Abdülkadir Ömür ceza sahası içi sağ çaprazdan şut açısı bulur bulmaz sol ayağıyla bir vuruş yapıyor Martin Skrtel topu kafa ile karşılıyor.

10'Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür'ün ortasında ceza sahası içinde Benik Afobe'nin kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kalıyor.

17'Medipol Başakşehir Edin Visca ve Demba Ba gole aradarda yaklaşıyor. Deniz Türüç'ün pasında sol kanattan bindirme yapan Boli Bolingoli-Mbombo'nun ortasında Edin Visca arka direkte topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ve kaleci Uğurcan Çakır topu çeliyor. Dönen topta Demba Ba'nın gelişine yarım vole vuruşu yerden sekip kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

32'GOOLL!! Medipol Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor!Lewis Baker ile ikili mücadelede topu kapan İrfan Can Kahveci ceza sahası yayından şutunu çekiyor Trabzonspor savunmasından dönen top tekrardan İrfan Can Kahveci'nin önünde kalıyor. Şut açısını bulur bulmaz sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla İrfan Can Kahveci topu sağ köşeden ağlarla buluşturuyor.

39' Trabzonspor bu dakikalrda baskısını artırıyor. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası yayından çektiği şutunda savunmaya çarpan top Fousseni Diabate'de kalıyor Diabete'nin şutunda tekradan savunmadan top sonrası tekrardan topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi bu seferde sağ çaprazdan şansını deniyor fakat bu şutunda da iyi kapanan Medipol Başakşehir savunmasını aşamıyor.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

49' Ceza sahası yayından Demba Ba'nın şutunda Trabzonspor savunması topa müdahale edip uzaklaştırıyor.

50' Sol kanattan Boli Bolingoli-Mbombo'nun ortasında top kaleci Uğurcan Çakır'da kalıyor.

54' GOOLL!! Medipol Başakşehir Edin Visca'nın attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getiriyor. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşundan dönen topta Deniz Türüç topu sağ çaprazdaki Edin Visca'ya aktarıyor. Edin Visca topla ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top ağlarla buluşuyor ve Medipol Başakşehir'in Trabzonspor karşısında farkı 2'ye çıkaran golü atıyor

67' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası çizgisinde sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Vitor Hugo karşılayıp uzaklaştırıyor.

68' Sol kanatta defansın arkasına atılan topa hareketlenen Deniz Türüç ofsayta yakalanıyor.

75' Medipol Başakşehir bu dakikalarda iki oyuncu değişikliği hakkını birden yapıyor. Demba Ba ve İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Enzo Crivelli ve Berkay Özcan oyuna giriyor.



76' Sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca direkt kaleyi düşünüyor ve Visca'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol ediyor.

83'Sol tarftan kullanılan serbest vuruşta Bilal Başacıkoğlu'nun yerden ortasında Junior Caiçara müdahale edip topu kornere gönderiyor

-----------

Karşılaşmanın 11'leri:

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Kamil, Safa, Abdülkadir Ö., Diabate, Afobe

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet, İrfan, Visca, Deniz, Ba