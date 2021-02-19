Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti

24. dakikada Ekuban'nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas'tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.

63. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Yunus'un aşırtma olarak gönderdiği pası alan Bakasetas'ın ilk kontörlünün ardından yaptığı şut girişimini Başakşehir savunması önledi.

66. dakikada Djaniny'nin çekmek istediği şut Başakşehir savunmasından sekerek Bakasetas'ın önünde kaldı. Bakasetas'ın ceza sahası önünden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

78. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası dışına gönderdiği pasta topla buluşan Demba Ba uzaktan sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

80. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Yusuf Sarı sağ kanattan bindirip 2 rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 0-1

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bakasetas, ceza sahası içindeki Yusuf Sarı'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Mert'i geçen topu çizgiden Youssef çıkardı.

90+4. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gulbrandsen rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak genç kaleci Kağan gole izin vermedi.

90+4. dakikada Başakşehir ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Yusuf Sarı, Rafael'in hareketi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci sarı kartını göstererek Rafael'i oyun dışında bıraktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike (Ndayishimiye dk. 68), Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 39), Fernandes (Demba Ba dk. 46), Berkay Özcan, Crivelli

Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Muhammed Emin, Ponck

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet, Edgar Le, Vitor Hugo, Faruk Can Genç, Flavio, Berat Özdemir, Ekuban, Yunus Mallı (Yusuf Sarı dk. 78), Bakasetas (Atakan dk. 90+2 ?), Djaniny (Afobe dk. 87 ?)

Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Yusuf Sarı (dk. 80) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Rafael (dk. 90+4) (Başakşehir)

Sarı Kart: Crivelli, (Başakşehir), Faruk Can Genç, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu