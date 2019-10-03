Trabzonspor Basel Canlı Anlatım

TRABZONSPOR:1 BASEL:1

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25' Abdülkadir'den müthiş bir gol. Trabzonspor sol çaprazdan tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdülkadir, inanılmaz bir vuruşla topu uzak 90'dan ağlarla buluşturdu.Gol - Abdulkadir Parmak

22' Doğan rakibine yaptığı sert faulun ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dogan Erdogan

20' Basel öne geçti. Sol köşeden kullanılan kornerde, Alderete ön direğe ortasını yaptı, Silvan Widmer düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

20' Gol - Silvan Widmer - Maalesef top ağlarımızda

11' Organize gelişen Basel atağında sol çizgiye inen Bua'nın ortasında top üst ağlarda kaldı.

6' Bu kez temsilcimiz Trabzonspor etkili geldi. Trabzonspor atağında Sturridge ceza sahası çizgisi önünden vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

3' Basel isabetli paslarla tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Kevin Bua ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta gitti.

1' Maça konuk ekip Basel başladı.