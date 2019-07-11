Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na futbolculardan sürpriz

Trabzon'da Sadri Şener Sosyal Tesisleri'nde yer alan TS Clup mağazasında dün taraftarların satın aldığı formaları imzalayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra Ortahisar İlçesi Atatürk Alanı'nda bulunan kombine satışı merkezinde taraftarlara kombine satmıştı. Bugünde bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı Akyazı Stadyumu'nda bulunan kulüp mağazasında taraftarların satın aldığı formaları imzaladığı sırada, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcular mağazaya gelerek Başkan Ağaoğlu'na sürpriz yaptı.

Teknik heyet ve futbolcular 2 bin 661 forma satın aldı

Mağazaya gelen teknik heyet ve futbolcuları tek tek kucaklayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, bir sürprizde 2 Bin 661 forma satın alarak yapan teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Obi Mikel 150 forma aldı

Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel de takım arkadaşı Onazi'nin telefonu ile etkinliğe katılarak 150 forma satın aldı. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman ile konuşan tecrübeli futbolcunun Afrika Kupası'nın ardından takımın kampına katılması bekleniyor.

Ağaoğlu: "Büyük bir sürpriz oldu"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların gelişinin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Takımın gelişinden yeminle haberim yoktu. Hatta hoca ile bugün saat 16.15 gibi buluşup bir yere gidecektik. Benim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ise yaptığı açıklamada, "Bu kulübün böyle bir başkanı varsa tabii ki asla yalnız bırakmayız. Her zaman başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

4 futbolcu takımın kampına katıldı

A Milli Futbol Takımı ve Ümit Milli Takımı kampına gittiği için izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, bugün takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devan eden kampına katıldı. Performans testi gerçekleştirilen futbolcular ardından toparlanma koşusu yaptı.

Gökmen Şahin