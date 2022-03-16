Trabzonspor bayrağı asarken düştü, hayalini oğlu anlattı

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7091. Sokak'ta ikamet eden Trabzonspor taraftarı 66 yaşındaki Avni Küçük, Trabzon'dan siparişini verdiği bayrağı evinin 3'üncü katındaki camına asmak isterken düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük'ün ölüm haberini alan Trabzonspor ise sosyal medyasından taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili takım mesajda, “Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahme; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Oğlu ile şampiyonluk maçına gidecekti”

Hayatını kaybeden Küçük, cenaze namazı öncesinde helallik alınması için evinin önüne getirildi. Burada taraftarı olduğu takımın bayrağı tabutunun üzerine koyulurken Küçük'ün oğlu Hüseyin Küçük babasıyla Trabzonspor'un şampiyonluk maçına gideceğini ama nasip olmadığını dile getirdi. Küçük'ün kardeşi Mürsel Küçük ise koyu bir taraftar olduğunu ve takımının şampiyonluğunu erken kutlamak için evinin camına bayrak asmaya çalışırken dengesini kaybetmesi neticesinde düştüğünü aktardı.

“Şampiyonluk maçı için Trabzon'a gidecektik ama nasip olmadı”

Avni Küçük'ün kardeşi Mürsel Küçük, “Cama bayrak takmak için çıkmış. O esnada dengesini kaybederek yere düşmüş. Spor hastalığı vardı. Bayrak sebep oldu, hayatını kaybetti” derken Avni Küçük'ün oğlu Hüseyin Küçük, “Babam koyu Trabzonspor hastasıydı. Trabzon'dan bayrak sipariş etmişti, kuzenim gönderdi. Onu burada 3'üncü katta asarken, dengesini kaybederek yere düştü. Koyu Trabzonsporluydu sebep oldu. Bizim ve Trabzon camiasının başı sağ olsun. Şampiyonluk maçı için Trabzon'a gidecektik ama nasip olmadı. Az önce aldığım bir haberde de kulüp başkanının arayacağını öğrendim, ona da buradan çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya