Trabzonspor Beşiktaş Canlı Anlatım

TRABZONSPOR:0 BEŞİKTAŞ:0

CANLI ANLATIM

42' Beşiktaş gole yaklaştı! Güven'in ceza alanında içeri çevirdiği topu Burak kale sahası önünde aldıktan sonra çok iyi döndü ve vurdu, Uğurcan gole izin vermedi.

Pozisyon 40' Trabzonspor'da Abdülkadir sakatlık geçirdi. Tedavisi saha kenarında yapılıyor

38' Trabzonspor yine benzer pozisyonda Nwakaeme ile gole yaklaştı! Bu kez aynı açıdan kaleye yakın noktadan vuruşunda top dışarı gitti.

32' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sosa'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin uzak köşeye plase vuruşunu Karius müthiş çıkardı.

Pozisyon 29' Trabzonsporlu taraftarlar, topla her buluşmasında Burak Yılmaz'ı ıslıklıyor.

Pozisyon 26' DİREK! Savunma arkasına sarkan Yusuf sol çaprazdan ceza alanına girdi, içeri çıkarmak yerine kaleyi denedi top direkten döndü. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da havada.

18' Nwakaeme Beşiktaş ceza alanı dışında iki rakibinden müthiş sıyrıldı, sol ayağıyla şutunu Karius köşede kurtardı

Pozisyon 17' Trabzonspor baskılı Beşiktaş ceza alanı ve çevresinde. Nwakaeme'nin kale alanı solunda Vida'yı yatırıp geriye doğru çıkardığı pasta Sosa'nın vuruşunda Yusuf kale önünde tamamlamak istedi ancak top dışarı gitti.

Sarı Kart 16' Abdülkadir Parmak'ın hızlı hücuma çıkmasını faulle kesen Caner Erkin sarı kart gördü. Sarı Kart - Caner Erkin

Pozisyon 15' Medel'in ara pasında Ljajic'e gelen topu Hosseini son anda kesti.

Pozisyon 13' Yusuf'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Karius topu yumrukladı. Rodallega'nın ona yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi hakem.

Pozisyon 12' Ceza alanı sağında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan vuruşunda top savunmaya da çarpıp yan ağlarda kaldı.

Pozisyon 10' Nwakaeme'nin soldan ortasında Vida'nın kafayla uzaklaştırdığı topa Pereira vurdu, aut.

Pozisyon 7' Pereira'nın sağdan ortasında Rodallega'ya gelen topu Vida uzaklaştırdı.

3' Nwakaeme'nin pasında Vida topu kesti, Trabzonsporlu futbolcular elle oynama bekledi ancak Fırat Aydınus göğüs işareti yaptı.

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...