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Trabzonspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Trabzonspor Beşiktaş Canlı Anlatım
Trabzonspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

CANLI ANLATIM

11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği ortasında Beşiktaş savunması topu kornere gönderiyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

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