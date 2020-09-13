Trabzonspor Beşiktaş Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ
CANLI ANLATIM
11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
8' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği ortasında Beşiktaş savunması topu kornere gönderiyor.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin