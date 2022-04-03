Trabzonspor-Beşiktaş Maç Anlatımı

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
2' Rıdvan sol kanattan içeri çevirmek istedi. Dorukhan'ın müdahalesi sonucu top kornere çıktı.
4' Maça baskılı başlayan Beşiktaş oyunu Trabzonspor yarı sahasına yığmaya çalışıyor.
5' Ceza yayının solunda Nwakaeme'den topu çalan Ghezzal doğrudan kaleyi düşündü. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
7' Sol çaprazda savunmanın hatasını iyi değerlendiren Teixeira, topu çalarak hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi. Teixeira pasını kale önündeki Batshuayi'ye atmak istedi anacak savunmanın müdahalesiyle top, kaleci Uğurcan'da kaldı.
9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'in çaprazdan şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Josef'in vuruşunda top üstten auta gitti.
11' Djaniny'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
13' Ghezzal'inj pasıyla sol kanatta topu alan Rıdvan içeri ortaladı. Ceza sahasında Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
24' Rıdvan'ın ceza sahasının solundan içeri ortasında Josef gelişine vurdu. Josef'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
26' Rosier'in sağ kanattan içeri ortasında Batshuayi ceza sahasında topla buluştu. Batshuayi'nin vuruşunda top savunmadan döndü.
28' Ani gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Ghezzal pasını sol çaprazdan hareketlenen Batshuayi'ye verdi. Batshuayi karşı karşıya kaldığı pozisyonda Puchacz'ın müdahalesiyle topu kaybetti.
32' Djaniny sol kanattan bindirme yaptı. Djaniny ortasını açmadan Vida yatarak müdahalede bulundu ve topu uzaklaştırdı.
41' Sağ çaprazda kullanılan serbest vuruşta Ghezzal ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Vida'nın kafa vuruşunda Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti ve top direğin hemen dibinden kornere çıktı.
45'İlk yarı sona erdi
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İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.