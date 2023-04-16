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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

TRABZONSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

1' Maç Başladı

5' Sağ kanattan Ghezzal'in ceza sahasına ortasını savunma karşıladı.

 6' Ghezzal'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Uğurcan çıktı ve topu kontrol etti.

9' Beşiktaş ön alanda presle rakibi hataya zorluyor.

12' Beşiktaş tehlikeli geldi. Redmond'un soldan ceza sahasına ortası Aboubakar'a gelmeden araya Denswil girdi. Ceza sahasında dönen topu alan Gedson bekletmeden Ghezzal'e bıraktı. Cezayirli yıldızın sağ çaprazdan plasesi Uğurcan'ın kucağında kaldı.

18' Sol kanatta topla buluşan Masuaku, Aboubakar'a uzun oynamak istedi ama pasın şiddetini ayarlayamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

 

 

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Marković, Gómez

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar

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