Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan çalışma dinamik ısınmayla başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Şut çalışmasıyla tamamlanan antrenmanda Teknik Direktör İhsan Derelioğlu, oyuncuların morallerini yükseltecek çalışmalar üzerinde durdu. Trabzonspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gökmen Şahin



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