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Trabzonspor Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle| TS BJK maçını Az Tv idman Tv yayınlıyor mu?

Trabzonspor Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle| TS BJK maçını Az Tv idman Tv yayınlıyor mu?
Trabzonspor Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle| TS BJK maçını Az Tv idman Tv yayınlıyor mu?

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. İki takım taraftarlarının merak ettikleri konu olan TS BJK maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Süper lig'de 2020-2021 sezonun ilk derbisi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynananacak. Medical Park Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.Derbi maçını DIGITURK PLAY üyeliğiniz varsa canlı olarak izleyebilirsiniz. Azerbaycan kanalları olan AZ Tv ve İdman Tv yayın akışlalarına da buradan ulaşabilirsiniz... 

Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir? 

Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Az TV Türksat 4A Frekans Bilgisi

Türksat 4A Uydusu: Frekans : 11994 MHz
Türksat 4A Uydusu: Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Uydusu: Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Uydusu: Frekans : 11947 MHz
Türksat 4A Uydusu: Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Uydusu: Sembol oranı (Symbol Rate) : 29500 Ksymb FEC: 5/6

AZ Tv İzlemek için tıklayınız

İdman Tv Türksat Frekans Bilgisi

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon :

Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı

(Symbol Rate) : 2222 Ksymb

FEC: 3/4Türksat 4A Frekans : 11747

MHzTürksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman tv izlemek için tıklayınız

 

 

 

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