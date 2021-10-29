Trabzonspor- Çaykur Rizespor Canlı Anlatım

TRABZONSPOR 0-0 RİZESPOR

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46' Trabzonspor'da Berat Özdemir yerini Nwakaeme'ye bıraktı.Berat Özdemir - Anthony Nwakaeme

Maç Başladı 46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı!

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Pozisyon 45' Çaykur Rizespor'da ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta, Boldrin şutunda top barajdan geri döndü.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 6 dakika eklendi.

43' Djaniny'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu!Gol - Djaniny

Penaltı 40' Sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topta ceza sahasında Hamsik'in şutunda top Bolasie'den sekti. Hakem Halil Umut Meler Bolasie'nin topu elle kestiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyon 39' Trabzonspor baskıyı arttırdı! Hızlı gelişen hücumda Djaniny'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı!

33' Oyun bu dakikalarda sık sık faul atışlarıyla duruyor.

29' Sağ kanattan Dorukhan'ın ortasında Selim Ay'ın ters vuruşunda top kornere çıktı.

Sarı Kart 28' Trabzonspor'da Berat Özdemir, Boldrin'le tartıştığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Sarı Kart 28' Çaykur Rizespor'da Boldrin, Berat Özdemir'le tartıştığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

22' Çaykur Rizespor'da Djokovic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Damjan Djokovic

21' Trabzonspor'da Ie, penaltıya sebebiyet verdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Penaltı 20' Ceza sahası sol çaprazda Pohjanpalo'nun şutunda Edgar Ie'ye çarpan top kornere gitti. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler Ie'nin topu eliyle kestiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

14' Ceza sahası dışından uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan topu 2 hamlede kontrol etti.

14' Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho, yerini Cornelius'a bıraktı.

5' Hamsik'in sol kanattan kullandığı etkili köşe vuruşunda ön direkte savunma son anda topu dışarı gönderdi.