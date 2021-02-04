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Trabzonspor- Denizlispor Canlı Anlatım

Trabzonspor- Denizlispor Canlı Anlatım
Trabzonspor- Denizlispor Canlı Anlatım

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 0-0 DENİZLİSPOR

CANLI ANLATIM

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

45' Denizlispor'da sakatlanan Recep yerini Diskerud'a bıraktı.

43' Trabzonspor'da Ekuban, Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu müdahaleyi VAR ekranından izledikten sonra pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

29' Direkten döndü! Djaniny'nin ortasında iyi yükselen Ekuban'ın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

24' Denizlispor etkili geldi! Çalımlarla ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu son anda kornere çeldi.

21' Denizlispor'da Recep Niyaz, Ekuban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Recep Niyaz

18' Denizlispor'da Sagal sarı kart gördü.Sarı Kart - Ángelo Sagal

14' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Savunmadan seken topu kale önü sol çaprazda önünde bulan Bakasetas'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu son anda kornere gönderdi.

5' Trabzonspor etkili geldi. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Denizlispor: Cenk, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

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