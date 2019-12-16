Trabzonspor Denizlispor Canlı İzle | Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? | Muhtemel 11'ler

Trabzonspor Denizlispor canlı izle... Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Sakatlıklarla başı dertte olan Trabsoznspor'da eksikler takıma geri döndü.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Basel ile oynadığı maçın ardından Avrupa'ya veda eden bordo mavili ekip, Süper Lig'e odaklandı. As kadrosunda tek eksiği Abdülkadir Ömür olan karadeniz fırtınası, Denizlispor karşısında esmeyi hedefliyor.

Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Denizlispor nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Denizlispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçına odaklandı.

UEFA Avrupa Ligi macerasını İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklandı. 16 Aralık Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel'e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman programı uyguladı.

Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.

Novak sevinci

Çekya Milli Takımı'na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi. Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman'ın elini güçlendirdi. Basel'e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak'ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Taraftarlara teşekkür

Trabzonspor, iddiası kalmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı maçta tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlara teşekkür etti. 17 bin kişinin izlediği müsabakada İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerden gelen Türk taraftarlar, bordo-mavililere destek oldu.

Trabzonspor'da sakatlar dönüyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor 'da sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor.

Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor'u konuk edecek. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle geride kalan 14. hafta da kadro zaafiyeti yaşamasına rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve yarışından kopmayan bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli güçleniyor. Deneyimli teknik adam Abdulkadir Ömür dışında ideal kadrosuna Denizlispor maçında kavuşuyor.

Sosa dönüyor

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, geçtiğimiz hafta sarı kart cezalısı olması nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyememişti. Antalyaspor ve Basel maçında forma giyemeyen Sosa, Denizlispor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, Sosa, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsüne bu bölgede forma vererek sezon başında sahaya sürdüğü ideal orta sahasına kavuşması bekleniyor.

Pereira ve Novak'nda dönmesi bekleniyor

Sakatlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile oynanan maçla birlikte Süper Lig'de Antalyaspor ve Avrupa'da Basel maçlarında forma giyemeyen Pereira'nın da Denizlispor maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Milli Takım kampında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmesini rağmen kısa zamanda toparlanan ve takımla birlikte antrenmanlara başlayan Çek oyuncu Filip Novak'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Hücum hattı zenginleşti

Trabzonspor'da Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge'in de sahalara dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eli ileri uçta daha da güçlendi. Nwakaeme ve Sorloth gibi iki önemli ismi kadrosunda bulunduran bordo-mavililer bu bölgede adeta yıldızlar topluluğuna sahip. Karaman, dörtlüden birini yedek kulübesinde oturtarak. Oyunun ilerleyen bölümlerinde takıma enerji katması için sahaya sürecek. Bu ismin ise sakatlık sonrası eski ritmini yakalamaya çalışan Ekuban'ın olması bekleniyor.

Beklenen kadro

Ünal Karaman, maç gününe kadar herhangi bir sürprizle karşılaşmaması halinde Denizlispor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

En büyük koz Sörloth

Fırtına'nın en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth bu akşam takımının kozu olacak. Ligde çıktığı son 3 maçta da ağları sarsmayı başaran Norveçli golcü, Denizli'yi de boş geçmek istemiyor. 23 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 9 golle krallık yarışının iddialı isimlerinden.

Mehmet Özdilek: "Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son 3 haftadır kazanarak kaybetmeden, yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi daha da devam ettirmek istiyoruz. Hafta sonunda oynayacağımız müsabakada puan ve puanlar almak için Trabzon'a gideceğiz” dedi.





Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Zeki, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega