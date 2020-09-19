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Trabzonspor, Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndü

Trabzonspor, Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndü
Trabzonspor, Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndü. Geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olan Bordo-mavililer yıldızlarının yokluğunda lige kötü başladı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı

30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.

38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

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