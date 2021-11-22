Trabzonspor dolu dizgin

Maçtan Dakikalar
14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, top savunmaya çarparak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Abdülkadir Ömür, sol tarafta taç çizgisi yakınında direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Nwakaeme'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 2-0
45. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atığında Djaniny'in pasında, Cornelius yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
60. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Cornelius'un tamamlamak istediği top üstten auta çıktı.
62. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Arda'nın sağındaki direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı
64. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası içine doğru gönderdiği topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda kaleci Arda'nın solundaki direğe çarparak dönün topu Edgar le kornere çıkardı.
76. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny'i, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü.
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz (Serkan Asan dk. 87 ?), Edgar le, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Peres dk. 81 ?), Siopis, Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 81 ?), Djaniny, Nwakaeme (Yunus Mallı dk. 87 ?), Cornelius (Denswill dk. 69)
Yedekler: Taha Tepe, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar, Ahmecna Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Sagal dk. 46), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Hamza Mendly dk. 58), Doğan Erdoğan (Yusuf Türk dk. 72), Recep Niyaz (Furkan dk. 81 ?) , Kitsiou, Maxim, Dicko (Merkel dk. 72)
Yedekler: Ekrem, Ulaş, Olkowski, Mirza, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 19), Djaniny (dk. 42), Cornelius (dk. 45), (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dicko, Ertuğrul Ersoy, Maxim, Djilobodji (Gaziantep FK)
Gökmen Şahin - Ersen Küçük