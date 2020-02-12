İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor, Erzurum'a gitti

Trabzonspor, Erzurum'a gitti
Trabzonspor, Erzurum'a gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı yer almadı. Bordo-mavililerin basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, kara yolu ile Erzurum'a hareket etti.

Trabzonspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Buna göre bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Da Costa, Messıas, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Taha Tunç, Kerem Baykuş, Guılherme, Safa Kınalı, Bilal Başacıkoğlu ve Nwakaeme."

Gökmen Şahin


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.