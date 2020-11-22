Trabzonspor Erzurumspor Canlı Anlatımı

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TRABZONSPOR 1 - 0 ERZURUMSPOR

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

39' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşuna Gomes kafayı vurdu, ardından altıpasta topu tamamlayan Mina ağları havalandırdı. VAR incelemesinin ardından Mina'nın gol vuruşu sırasında Marlon'a faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

37' Bu seferde Erzurumspor gole yaklaştı. Ceza sahasında Rashad Muhammed'in vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

36' Trabzonspor net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ekuban'ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan Afobe, kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yerden çevirdiği topta Ekuban'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Pozisyon 30' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında top Obertan'ın önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun vuruşunda top kaleci Uğuurcan'da kaldı.

23' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün penaltı noktasını çevirdiği topu kontrol eden Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.Gol - Caleb Ekuban

21' Erzurumspor'da hızlı hücuma çıkmak isteyen Abdülkadir Ömür'ü düşürdü ve sarı kart gördü.Sarı Kart - Arturo Mina

19' Çizgiden çıktı! Sağ kanattan kullanılan kornerde kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topta Mina'nın kafa vuruşunda Vitor Hugo topu son anda çizgiden çıkardı.

15' Trabzonspor etkili geldi! Ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin etrafı çok çabuk sarıldı ve Nwakaeme şut açısı bulamadan top kornere çıktı.

10' Erzurumspor'da Murat Uçar, Marlon'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

7' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Afobe'nin vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

5' Trabzonspor gole yaklaştı. Baker'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

3' Erzurumspor'da tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Novikovas'ın vuruşunda top barajdan döndü.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.