Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Erzurumspor maçı canlı izle... Trabzonspor, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmıştı. Bordo mavililer, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da zafer elde ederek taraftarına çifte kupayı hediye etmenin planlarını yapıyor. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile yoluna kayıpsız devam eden bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Erzurumspor maçı nasıl canlı izlenir?

Erzurumspor - Trabzonspor maçını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kadroda değişiklikler bekleniyor

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

İşte muhtemel 11'ler

Bordo-mavililerin yarınki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz