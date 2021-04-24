Trabzonspor evinde esti, Karagümrük'ü 2 golle geçti

Maçtan Dakikalar
6. dakikada Salibur'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12.dakkada Berat'ın şutunda kale sahası önünde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fatih Kuruçuk'un eline çarptı. VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny, kaleci Viviano'nun solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Fatih Kuruçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
35. dakikada Lewis Baker'in derinlemesine pasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Djaniny'in vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
52. dakikada Serhat'ın sağ taraftan yerden ortasında kale sahası içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
55. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ortasında yakın mesafeden Salibur'un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışından Ndao'nun sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
66. dakikada Serhat'ın hatalı geri pasında topu kapan Djaniny, kaleci Viviano'yu da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Can Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie (Hosseini dk. 46), Vitor Hugo, Marlon, Berat, Lewis Baker, Yusuf Sarı (Flavio dk. 61), Ekuban, Nwakaeme (Safa Kınalı dk. 90+2 ?), Djaniny (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Ömür, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Campi dk. 46), Serhat, Biglia (Bertolacci dk. 64), Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Jimmy Durmaz (Ndao dk. 29), Salibur, Mevlut (Borini dk. 64)
Yedekler: Yavuz, Aykut Özer, Muhammed, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Djaniny (dk. 15 pen. ve 66) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Marlon (Trabzonspor), Campi, Fatih Kuruçuk, Borini (Fatih Karagümrük)