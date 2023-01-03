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Trabzonspor, evinde huzur buluyor

Trabzonspor, evinde huzur buluyor
Trabzonspor, evinde huzur buluyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de, yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor. 675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer, Giresunspor karşısında seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Giresunspor'u ağırlayacak olan olan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde 26 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililerin, lider Galatasaray ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıldır evinde yenilmiyor
Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 675 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, iç sahada en fazla puan toplayan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon ise ligde taraftarı önünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Evinde huzur buluyor
Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle büyük bir moralle zirve için önemli bir adım atmıştı. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu sezon dış sahada önemli yaralar alan Karadeniz ekibi evinde ise huzur buldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan toplarken 13 puan kaybetti. Bordo-mavilier, evinde ise oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 15 puan toplarken 6 puan kaybetti.

Gökmen Şahin

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