Trabzonspor evinde kayıp!

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon 7. yenilgisini aldı. Bordo-mavililer söz konusu mağlubiyetlerin 6'sını evinde oynadığı maçlarda alırken, 1 mağlubiyeti ise deplasmanda oynadığı maçta elde etti. Karadeniz ekibi deplasman maçlarında, iç sahaya göre daha iyi bir bir performans sergiledi.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 35 gole karşılık ise kalesinde 29 gol gördü. 51 puan elde eden bordo-mavililer 4. sırada yer aldı.

Deplasmanda 29 puan elde etti

Trabzonspor iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı. Bordo-mavili takım deplasmanda oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü ve 29 puan elde ederek dış saha sıralamasında ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Evinde 22 puan toplayabildi

Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda ise dış sahaya göre daha kötü bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer evinde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 19 gol gördü ve 22 puan toplayarak iç saha sıralamasında ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalarken, sahasında oynadığı son iki maçı ise kaybetti. Bordo-mavililer, Avcı döneminde oynadığı 20 maçta 14 galibiyet 3'en beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı yönetimindeki 3 yenilgisini de kendi sahasında aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 9 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Trabzonspor'un bu sezon kaybettiği maçlar:

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Trabzonspor-Başakşehir: 0-2

Fenerebahçe-Trabzonspor: 3-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 3-4

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

Trabzonspor-Alanyaspor: 1-3

Gökmen Şahin

