Trabzonspor evinde liderliği aldı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1
20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Altay'ın solundan direğin yanından auta çıktı
21. dakikada Osayi-Samuel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil'in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
24. dakikada Bakesetas'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. 1-1
26. dakikada Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
41. dakikada Peres'in vuruşundan Altay'dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.
45' İlk yarı sona erdi
46'İkinci yarı başladı
68. dakikada Gervinho'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan yandan auta çıktı.
80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine ortasında Dorukhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topa Djnaniny'den önce Tisserand müdahale ederek tehlikeyi önledi.
83. dakikada ceza sahası içinde Szalai'nin Cornelius'u düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
86. dakikada penaltı atışını kullanana Bakasetas, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
90. dakikada Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken top Yusuf Sarı'nın önüne düştü. Vuruşunda ise Gustavo'dan seken top ağlara gitti. 3-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dorukhan Toköz dk. 51), Edgar le, Vitor Hugo, Denswil (Trondsen dk. 46), Berat Özdemir (Siopis dk. 68), Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 43), Gervinho (Cornelius dk. 68), Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Altay, Novak, Min-Jea Kim, Szalai, Crespo (Pelkas dk. 87 ?), Gustavo, Ferdi (Nazım Sangare dk. 87 ?), Osayi Samuel, Mesut Özil (Sosa dk. 75), Rossi (Tisserand dk. 75), Valencia (Serdar Dursun dk. 61)
Yedekler: Berke Özer, Max Mayer, Berisha, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24 ve 86 pen.), Yusuf Sarı (dk. 90) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Gustavo, Valencia, Szalai, Pereira (T. Direktör) (Fenerbahçe), Edgar le, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse