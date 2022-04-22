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Trabzonspor Fan Token'ı uçtu

Trabzonspor Fan Token'ı uçtu
Trabzonspor Fan Token'ı uçtu

Trabzonspor Fan Token'ı $TRA Fan Token, 450 milyon TL'lik piyasa değerine ulaşarak Barcelona, Inter ve Juventus gibi kulüpleri geride bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, dijital varlık piyasasında da liderliğe doğru koşuyor. Trabzonspor'un Fan Token'ı $TRA Fan Token'ın birim fiyatı 120 TL'ye ulaştı. Uluslararası Fan Token Veri platformu Fan Market Cap verilerine göre, Trabzonspor Fan Token'ın piyasa değeri ise 450 milyon TL'yi aştı. $TRA Fan Token piyasa değeri ile Barcelona, Inter, Juventus gibi kulüpleri geride bırakırken, Manchester City ve Paris Saint-Germain ile birlikte ilk 3 takım arasında yer aldı.

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