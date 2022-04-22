Trabzonspor Fan Token'ı uçtu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, dijital varlık piyasasında da liderliğe doğru koşuyor. Trabzonspor'un Fan Token'ı $TRA Fan Token'ın birim fiyatı 120 TL'ye ulaştı. Uluslararası Fan Token Veri platformu Fan Market Cap verilerine göre, Trabzonspor Fan Token'ın piyasa değeri ise 450 milyon TL'yi aştı. $TRA Fan Token piyasa değeri ile Barcelona, Inter, Juventus gibi kulüpleri geride bırakırken, Manchester City ve Paris Saint-Germain ile birlikte ilk 3 takım arasında yer aldı.