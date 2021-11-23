Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, antrenmanda diğer futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, perşembe günü yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin