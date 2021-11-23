İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, antrenmanda diğer futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, perşembe günü yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.