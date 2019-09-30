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Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı FC Basel maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı FC Basel maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyetinin mimarlarından kaptan Sosa'ya özel ilgi gösterirken, idman sahasında bir süre özel görüştü.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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