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Trabzonspor Fenerbahçe Canlı Anlatımı

Trabzonspor Fenerbahçe Canlı Anlatımı
Trabzonspor Fenerbahçe Canlı Anlatımı

Süper Lig'de 9. haftanın lideri belirleyecek maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR 1-1 FENERBAHÇE

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Altay'ın solundan direğin yanından auta çıktı

21. dakikada Osayi-Samuel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mesut Özil'in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada Bakesetas'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti. 1-1

26. dakikada Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

41. dakikada Peres'in vuruşundan Altay'dan dönen top Nwakaeme tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmadan dönüp, Hugo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun da vuruşu savunmadan döndü.

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

51' Bruno Peres mücadeleye devam edemedi ve yerini Dorukhan'a bıraktı.Bruno Peres - Dorukhan Toköz

55' Bakasetas ceza sahası dışının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top doğrudan Altay'ın kucağına gitti.

58' Ceza sahası dışında kaleye uzak noktadan şansını denedi. Berat'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

64' Trabzonspor oyunun kontrolünü eline almasına rağmen kapanan Fenerbahçe savunmasını geçmekte zorlanıyor.

67' Gervinho'nun sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir vuruşunu yaptı. Abdülkadir'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny.

FENERBAHÇE: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

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