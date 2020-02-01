Trabzonspor Fenerbahçe Canlı İzle | TS FB ilk 11'ler | Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 20. haftasında 35 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor sahasında 37 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe, Trabzon'da

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Trabzon'a geldi.

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Trabzonspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa'nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.

Zanka ve Alper yok, Falette kadroda

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Mathias Zanka yer almazken, lisansı çıkan Simon Falette ise takımla birlikte Trabzon'a götürüldü.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Fortuna Düsseldorf'a transfer olacağı konuşulan Zanka yer almazken, lisanslı çıkartılan Falette ise Trabzon'a götürülen isimler arasında. Teknik heyet, takımndan ayrılması gündemde olan Alper Potuk'u da kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gözler golcülerde olacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi'nin üzerinde olacak. Ayrıca bordo-mavililer Sörloth'un, sarı-lacivertliler de Muriqi'nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Hem Hüseyin Çimşir hem de Ersun Yanal'ın saha kenarında büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda golcüler Aleksander Sörloth ve Vedat Muriqi'in üzerinde olacak.

Performansları merakla bekleniyor

Sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi'nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth'u takip ediyor.

Trabzonspor, Sörloth gol attığı maçları kaybetmedi

Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28'ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordo-mavililer yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Muriqi ile kazanıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan transfer ettiği Murigi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 18 maçın 10'unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31'ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.

Sörloth ve Muriqi iç sahada daha çok atıyor

Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth, ligdeki 15 golün 9'unu Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Vedat Murigi de 12 golün 9'una Kadıköy'de imza attı. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.

Muhtemel 11'ler;

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi